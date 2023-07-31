Косорукие древние завистники Ночная украинская пародия на 11 сентября разоблачает одно качество украинцев.
Атака на Москва-Сити. Вопросов много
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Святослав Сюткин
полностью согласен с Вашей позицией!
Ответить
57 мин.
Вадим Сиражев
Всё идет правильно. Это же не война. А разборки ОПГ. Одни взорвали машину, другие им за это гараж. Эти в офис гранату кинули...Во-первых, из Польши на окраину всего 3 моста. Поменьше чем крымский. Во-вторых, когда в России появятся генералы, которые учились воевать не по шаблонам 1 мировой?
Ответить
32 мин.
Юрий Горемыкин
. Ни одно ПВО в мире не сможет дать 100% вероятность поражения всех воздушных целей. 100% вероятность даст только уничтожение нацисткой опухоли под названием Украина. А еще точнее 100% вероятность прекращения всех революций, всех войн, всех гадостей против людей, против населения всей планеты даст уничтожение центров принятия решений, центров финансирования подобных решений. Все прекрасно знают где эти центры.
Ответить
21 мин.
Свежие комментарии