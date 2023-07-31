Атака на Москва-Сити. Вопросов много

Вадим Сиражев

Всё идет правильно. Это же не война. А разборки ОПГ. Одни взорвали машину, другие им за это гараж. Эти в офис гранату кинули...Во-первых, из Польши на окраину всего 3 моста. Поменьше чем крымский. Во-вторых, когда в России появятся генералы, которые учились воевать не по шаблонам 1 мировой?