Налоги граждан США уходили на подготовку украинских военных преступников.Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале поделился данными рассекреченного доклада генерального инспектора Минобороны Штатов.
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