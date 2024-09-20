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Мирошник: США помогали украинским военным преступникам

Мирошник: США помогали украинским военным преступникам

Налоги граждан США уходили на подготовку украинских военных преступников.Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале поделился данными рассекреченного доклада генерального инспектора Минобороны Штатов.

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