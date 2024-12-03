AC/DC отправится в первое турне после девятилетнего перерыва

Рок-группа AC/DC в понедельник объявила даты и города, в которых состоятся концерты в рамках тура Power Up, который пройдет в 2025 году по Северной Америке и станет первым турне по континенту с 2016 года.
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