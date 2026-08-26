Глава Минпромторга заявил о небывалом росте обрабатывающей промышленности РФ Сегодня Россия сталкивается с огромными вызовами.
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Глава Минпромторга заявил о небывалом росте обрабатывающей промышленности РФ Сегодня Россия сталкивается с огромными вызовами.
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