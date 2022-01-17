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Зачистка ключевых постов в Казахстане от людей Назарбаева продолжается: ну и кто теперь настоящий "елбасы"?

Зачистка ключевых постов в Казахстане от людей Назарбаева продолжается: ну и кто теперь настоящий "елбасы"?

Муж средней дочери бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динары ушел в отставку. Он занимал пост главы национальной палаты предпринимателей "Атамекен".

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