Экс-советник Болтон: Трамп может выйти из НАТО и ограничить помощь Украине

Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в новом издании своих мемуаров раскритиковал бывшего президента как человека, который будет мстить своим политическим противникам и умиротворять Россию и Китай в случае возвращения в Белый дом.
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