Леброну Джеймсу понадобятся 2 месяца на восстановление, если он решится на операцию в межсезонье

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в межсезонье-2023 может перенести операцию на стопе. Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, если хирургическое вмешательство состоится, то Джеймсу понадобятся 2 месяца на восстановление.
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