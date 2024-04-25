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  • Сергей Андросов
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  • Serg Che
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Reuters: владелец TikTok не будет продавать приложение, а закроет его в США

Reuters: владелец TikTok не будет продавать приложение, а закроет его в США

Владелец TikTok, китайская материнская компания ByteDance, скорее всего, не будет продавать приложение, а закроет его в США, если не останется юридических возможностей борьбы с законом о запрете социальной сети.

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