Reuters: владелец TikTok не будет продавать приложение, а закроет его в США

Владелец TikTok, китайская материнская компания ByteDance, скорее всего, не будет продавать приложение, а закроет его в США, если не останется юридических возможностей борьбы с законом о запрете социальной сети.
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