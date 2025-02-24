Ещё один праздник в зоне СВО. С нашими бойцами. Только что вернулись. Мы всегда будем рядом с нашими парнями.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Ещё один праздник в зоне СВО. С нашими бойцами. Только что вернулись. Мы всегда будем рядом с нашими парнями.
Свежие комментарии