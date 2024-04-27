Посадивший самолёт в поле под Новосибирском пилот не может прокормить семью и работает в такси

Один из двух пилотов, которые посадили самолёт А320 в поле под Новосибирском, оказался на грани нищеты и вынужден работать таксистом и грузчикомПилоты, спасшие 161 пассажира самолёта А320 в сентябре 2023 года и посадившие воздушное судно в поле под Новосибирском, лишились работы после того рейса.