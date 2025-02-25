«Плевок в лицо террористу». Что говорят о провале Зеленского в Верховной раде на глазах его кураторов из Евросоюза?

Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что голосование в парламенте Украины по постановлению о продолжении полномочий Владимира Зеленского говорит о том, что он потерял поддержку Верховной рады, а скоро потеряет и власть.
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