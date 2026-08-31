Тула откроет восемь кредитных линий на 2,4 млрд рублей

Тульская администрация откроет восемь кредитных линий на общую сумму 2,4 млрд рублей, выплаты по процентам превысят 393,6 млн рублей.
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