Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Свежие комментарии

Невыносимая фальшь украинства

Невыносимая фальшь украинства

Случается мне пройтись по соцсетям своих бывших украинских знакомых. Почти со всеми ними мы раззнакомились в 2014 году, когда до этого адекватные люди внезапно заскакали на майдане и повесили на аватары желто-голубую муть.

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