Хозяйки готовят куличи к Пасхе: выпечка и приготовление глазури Анна ФедороваНачиная с Чистого четверга и продолжая в Страстную пятницу и Страстную субботу, все православные христиане приступают к выпечке пасхальных куличей.
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