Торговая стратегия Ирана и Афганистана может озадачить США

Инвестиционное соглашение На днях многие СМИ, не скрывая некоторого недоумения, перепечатали сообщение официального иранского агентства Tasnim о подписании меморандума о взаимопонимании между компаниями Афганистана и Ирана об инвестициях в свободную экономическую зону (СЭЗ) каспийского порта Энзели (пров.