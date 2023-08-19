Военное обозрение

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Торговая стратегия Ирана и Афганистана может озадачить США

Торговая стратегия Ирана и Афганистана может озадачить США

Инвестиционное соглашение На днях многие СМИ, не скрывая некоторого недоумения, перепечатали сообщение официального иранского агентства Tasnim о подписании меморандума о взаимопонимании между компаниями Афганистана и Ирана об инвестициях в свободную экономическую зону (СЭЗ) каспийского порта Энзели (пров.

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