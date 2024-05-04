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Абрахаму угрожали убийством и оскорбляли на почве расизма после поражения от «Байера». Форвард «Ромы» закрыл комментарии в инстаграме

Нападающий «Ромы» подвергся расистским оскорблениям после поражения от «Байера» в первом матче полуфинала Лиги Европы (0:2).

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