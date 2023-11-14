Глава МИД Латвии Кариньш пригрозил России «объединенными силами НАТО»

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш во время разговора с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые представились высокопоставленным африканским чиновником, пригрозил России «объединенными силами НАТО».