Глава МИД Латвии Кариньш пригрозил России «объединенными силами НАТО»

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш во время разговора с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые представились высокопоставленным африканским чиновником, пригрозил России «объединенными силами НАТО».
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