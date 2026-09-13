Черника, шпинат и бобовые помогут мозгу быстрее восстанавливаться

Россиянам назвали растительные продукты, улучшающие память и концентрацию. По словам специалиста, многие при упоминании питания для мозга сразу вспоминают рыбу и омега-3, но растительные продукты не менее важны: в них содержится комплекс веществ, необходимых для эффективной работы нейронов.
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