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Трамп утверждает, что Киев и Москва якобы согласились на заморозку ударов

Трамп утверждает, что Киев и Москва якобы согласились на заморозку ударов

Россия и Украина якобы согласились не наносить удары по энергетической инфраструктуре друг друга. С таким утверждением выступил Дональд Трамп, написавший соответствующий пост в своей соцсети Truth Social.

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