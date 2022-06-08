Одна з акцій протесту, організованих захисниками права на аборт біля будинку судді Бретта Кавано в Чеві-Чейз, 7 травня 2022 року Байден засудив дії людини, яка погрожувала судді Кавано 26-річного Ніколаса Роске, який збирався вбити суддю Верховного суду, затримали вдень у середу в передмісті Вашингтоні, поряд з будинком Бретта Кавано Президент Джо Байден засуджує дії […] Сообщение Байден засудив дії людини, яка погрожувала судді Кавано появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.