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Рубль опять подешевел. Курсы доллара и евро на 17 октября

Российский рубль снова подешевел к американской и европейской валютам.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 17 октября 2024 года, составляет 97,2568 рубля (прежнее значение — 97,0121 рубля), официальный курс евро — 97,2568 рубля (предыдущий показатель — 105,6757 рубля).

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