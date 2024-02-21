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Красный Север

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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Губернатор Артюхов назвал Ямал газовым сердцем России

Губернатор Артюхов назвал Ямал газовым сердцем России

На пленарном заседании «Лидерство и устойчивость российской энергетики», которое дало старт тематическому дню Форума национальных достижений, глава ЯНАО Дмитрий Артюхов особо остановился на успехах северного региона в области энергетики, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

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