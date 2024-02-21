Губернатор Артюхов назвал Ямал газовым сердцем России

На пленарном заседании «Лидерство и устойчивость российской энергетики», которое дало старт тематическому дню Форума национальных достижений, глава ЯНАО Дмитрий Артюхов особо остановился на успехах северного региона в области энергетики, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.
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