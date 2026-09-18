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Газета.ру

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Совладелец "Ростсельмаша" Бабкин объяснил импорт машин из Китая экономикой

Совладелец "Ростсельмаша" Бабкин объяснил импорт машин из Китая экономикой

Крепкий рубль сильно повредил экспорту сельхозтехники. Об этом рассказал совладелец компании «Ростсельмаш» Константин Бабкин в интервью газете «Ведомости».

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