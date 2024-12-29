В России высказались об ожиданиях от вступления Кавелашвили в должность президента Грузии

Несмотря на вступление Михаила Кавелашвили в должность президента Грузии, власть в стране не меняется, она принадлежит «Грузинской мечте», рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
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