Пакетная атака: новые санкции ЕС против России не находят поддержки США

Страны Европы не могут найти в себе силы признать, что их санкционная политика провалилась, и ЕС в значительной степени навредил собственной экономике, заявил «Известям» директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.
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