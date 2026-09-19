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Явка по ДЭГ на выборах в Госдуму в Челябинской области достигла 70%

Около 70% избирателей Челябинской области, выбравших ДЭГ, уже проголосовали на выборах в Госдуму к полудню 19 сентября.

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