«Сине-бело-голубые» не заметили потери двух основных форвардов, а после перерыва еще и двух определяющих игру команды бразильцев РПЛ.
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