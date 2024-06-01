Русская весна
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Русская весна

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Армия России нанесла удары по энергообъектам в нескольких областях Украины (ФОТО)

Армия России нанесла удары по энергообъектам в нескольких областях Украины (ФОТО)

Ночью 1 июня Армия России нанесла удары по энергообъектам в нескольких областях Украины. Поражены объекты энергетики в Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях и в оккупированной врагом части ДНР, сообщает Укрэнерго.

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Комментарии
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Михаил Еграшин
Это хорошо. Но почему не в 22-м году?
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14 час.

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