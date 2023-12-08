Кирби: прогресса в переговорах Белого дома и конгресса о помощи Украине нет

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил журналистам, что в переговорах между администрацией президента США и конгрессом по согласованию новой помощи Украине пока нет прогресса, передает РИА Новости.
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