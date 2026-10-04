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Царьград

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Росавиация сняла ограничения в аэропорту Домодедово

Росавиация сняла ограничения в аэропорту Домодедово

Росавиация сообщила о снятии ограничений на прием и отправку воздушных судов в аэропорту Домодедово. Это решение позволит увеличить количество рейсов и улучшить обслуживание пассажиров в одном из крупнейших российских аэропортов.

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