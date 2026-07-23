Госпожа Неделя

Что может быть привычнее недели? Живем себе и живем – пять дней работаем, потом два дня отдыхаем. Так что же – понедельник не отличается от среды или пятницы, а суббота от воскресенья? Еще как отличаются! Каждый день недели имеет собственный магический, сакральный смысл, как имеет особое значения каждый из семи Дней Творения.
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