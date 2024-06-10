CNN: Страны G7 не могут договориться по российским активам

Нет консенсуса по точной форме выплат и гарантиям погашения, передает CNN. Страны G7 уже несколько месяцев ведут консультации относительно использования прибыли от замороженных российских активов, однако до сих пор не могут договориться.
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