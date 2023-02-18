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Промес выпустил новый клип – с флагом России на плечах, чемоданом денег и фрагментами матчей за «Спартак»

Промес выпустил новый клип – с флагом России на плечах, чемоданом денег и фрагментами матчей за «Спартак»

Квинси Промес выпустил клип на композицию Conatus. В видео полузащитник «Спартака» читает рэп на фоне разных вставок – в частности, горящего дома, чемодана с деньгами, а также фрагментов матчей за московскую команду.

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