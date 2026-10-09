ВТБ запустил переводы на мобильные кошельки в шести странах Африки

Россияне получили возможность совершать переводы на мобильные кошельки в шести странах Африки — Кении, Нигерии, Гане, Кот-д Ивуаре, Бенине и Камеруне — по номеру телефона в мобильном приложении банка.
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