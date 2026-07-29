Federal Court Rules For Woman Fired For Refusing COVID-19 Vaccine Authored by Zachary Stieber via The Epoch Times, Kaiser Permanente wrongly fired an employee who declined to receive a COVID-19 vaccine because she gave proper notice to the company of her religious objection to COVID-19 vaccination, a federal appeals court has ruled.
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