Новости Китая 22.03.2024

Короткие новости Китая за 22 марта 2024 года. 1. Китай сократил объемы долга Казначейства США в январе, положив конец двухмесячному росту Согласно данным, опубликованным Министерством финансов США во вторник, в январе запасы долга Казначейства США в Китае упали до $797,7 млрд, завершив двухмесячный рост.