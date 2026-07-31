Эксперты посчитали, во сколько Украине обходятся воздушные атаки на Россию Киев продолжает масштабные дальнобойные удары по российской тер.
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Эксперты посчитали, во сколько Украине обходятся воздушные атаки на Россию Киев продолжает масштабные дальнобойные удары по российской тер.
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