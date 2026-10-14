Мэр Москвы Сергей Собянин в публикации на своем официальном канале на отечественной платформе MAX рассказал, что на станции «Сосенки» Троицкой линии Московского метрополитена начались монолитные работы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮГ ВОЗ рассказал, ка...
- Каю Каллас назвал...
- Жители российског...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым