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«Уважай людей и эмблему, заткнись!» Рамос поругался с болельщиком во время интервью после поражения «Севильи»

«Уважай людей и эмблему, заткнись!» Рамос поругался с болельщиком во время интервью после поражения «Севильи»

Защитник «Севильи» давал интервью DAZN на поле после поражения от «Атлетика» (0:2). Фанат в этот момент кричал на Рамоса с трибун.

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