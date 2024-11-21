Бывший председатель CFTC Крис Джанкарло — главный претендент на пост «криптоцаря» Белого дома

По данным Fox Business, Крис Джанкарло, которого часто называют «криптопапой» за его открытость по отношению к отрасли, является фаворитом на должность в Белом доме, специально посвященной криптовалютной политике.
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