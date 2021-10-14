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Пытки и убийства мирных жителей: в США экс-добровольцев «Правого сектора» подозревают в военных преступлениях

Пытки и убийства мирных жителей: в США экс-добровольцев «Правого сектора» подозревают в военных преступлениях

Семеро американских граждан, предположительно ранее воевавших в «Правом секторе» добровольцами, могут быть причастны к ряду тяжёлых военных преступлений, не имеющих срока давности.

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Россиянин
Членам "Правого сектора" и особенно главарям, приготовиться. Если Лэнга осудят и казнят, это станет прецедентом. Вам некуда будет спрятаться во всем мире. Вас обязательно найдут, а "при попытке к сопротивлению" уничтожат. Если Лэнга осудят, то руки России будут развязаны что бы покарать вас. У вас один путь: Добровольно уйти из жизни. У вас нет шансов жить среди людей.

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