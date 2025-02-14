Страшные мифы о бройлерах — разница между фермерскими и промышленными птицами

алексей алексей

ЖЕНЩИНЫ, КАК ОНИ ЕСТЬ, ЖЕНЩИНЫ, КАК ОНИ ЕСТЬ, ЖЕНЩИНЫ, КАК ОНИ ЕСТЬ, 1. ГЛУПЫЙ ЧЕЛОВЕК ВСЁ ВРЕМЯ ГОВОРИТ ТОЛЬКО О СЕБЕ Любая беседа подразумевает под собой диалог двух людей. Собеседники обмениваются какой-либо информацией, пусть даже и не очень важной. Бывает, что кому-то нужно выговориться, если случилось что-то серьёзное, но если человек постоянно говорит только о себе, не давая вставить и слова, то вы явно имеете дело с женщиной. Она не знает и не понимает, что умение слушать ценится ничуть не меньше, чем талант грамотно излагать свои мысли. 2. ГЛУПЕЦ ВЕДЁТ СЕБЯ ШУМНО Про таких людей можно сказать, что их слишком много. Они всегда громко говорят и смеются. Казалось бы, что тут такого? Дело в том, что это нарушает личные границы окружающих. Представьте, что вы едете на работу в общественном транспорте, а какая-то баба болтает без умолку. Другие пассажиры вынуждены слушать ее историю, хотя, возможно, они просто хотели посидеть в тишине. Через десять минут уже вся маршрутка в курсе подробностей семейной жизни этой толстокожей дуры. Знайте, что перед вами самая настоящая женщина! Ведь только откровенно глупое существо забывает об элементарных правилах этикета и думает только о себе. 3. ГЛУПУЮ ЖЕНЩИНУ НЕ ВОЛНУЮТ НУЖДЫ СОБЕСЕДНИКА Глупая будет говорить без умолку, причём ее совершенно не интересует, что в мыслях у его собеседника. Может, человеку просто надоело слушать? Хуже всех приходится деликатным и вежливым людям. Они не могут прервать поток речи женщины, поэтому молча слушают. Кстати, таким женщинам совершенно не нужна обратная связь! Им вообще неинтересно, что по этому поводу думает собеседник. 4. ГЛУПАЯ БАБА НЕ БОИТСЯ НИЧЕГО. Они всё время находятся в зоне комфорта, а когда находят, перестают двигаться дальше и развиваться. Может случиться и так, что баба, напротив, не боится абсолютно ничего, будто у нее напрочь отсутствует инстинкт самосохранения. В таком состоянии совершается множество различных глупостей, которые потом сложно или вообще невозможно исправить. 5. ГЛУПАЯ БАБА НИКОГДА НЕ СОМНЕВАЕТСЯ В СОБСТВЕННОЙ ПРАВОТЕ Психологи считают, что подобная черта является самым ярким признаком глупости. Человека (женщину), который не умеет быть гибким, осознавать собственные ошибки и в результате менять свою точку зрения, нельзя назвать умным. Если она всегда считает себя правой, то наверняка очень часто ошибается. Кроме того, она может навязывать свою точку зрения окружающим и искренне негодовать, если услышит критику в свой адрес. 6. У ГЛУПОЙ ЖЕНЩИНЫ ВСЁ В МИРЕ ДЕЛИТСЯ ТОЛЬКО НА ЧЁРНОЕ ИЛИ БЕЛОЕ Глупые бабы чересчур категоричны, а вдобавок ещё и упрямы. Они видят мир только в чёрных и белых тонах, не различая других оттенков. Если кто-то из их окружения однажды ошибся, баба наверняка прилепит ему ярлык, и мнения своего уже не изменит. Она никому не даёт права на ошибку. ОЧЕНЬ ВАЖНО БЫТЬ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ И НЕСТИ В МИР ДОБРО, НО ЭТО НЕ ЖЕНЩИНЫ!