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Артем Резников о борьбе Махачева: «Ислам сразу начинает развивать после перевода»

Казахстанский боец Артем Резников в интервью «Матч ТВ» назвал главные особенности борьбы россиянина Ислама Махачева: «У него очень сильный контроль, как и у Хабиба.

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