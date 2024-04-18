Экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня решила вернуться в Россию

Российская телеведущая и бывшая звезда проекта «Дом-2» Виктория Боня решила вернуться в Россию. На протяжении длительного времени она путешествовала по миру, а большую часть времени проводила в Монако, сообщает Telegram-канал «Звездач».
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