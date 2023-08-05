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Тайга горит в 18 километрах от якутского поселка

Тайга горит в 18 километрах от якутского поселка

На ликвидации лесного пожара у поселка Заречный Олёкминского района работает 110 человек и специальная техника, заявил глава района Николай Харбин с места противопожарных мероприятий, 5 августа сообщает Якутское-Саха Информационное Агентство.

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