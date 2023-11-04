ИЗРАИЛЬ СТАНОВИТСЯ СЕРЬЁЗНЫМ КОНКУРЕНТОМ УКРАИНЫ

Вера МЕЛЬНИК Израиль становится огромной проблемой для Киева: мало того, что ведущие мировые СМИ всё своё внимание переключили на события на Ближнем Востоке, так ещё и часть вооружения, ранее предназначенного для отправки на Украину, отправилось в Тель-Авив.