Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 8 км

Извергающийся на Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту до 8 км над уровнем моря. Об этом 29 октября сообщили в Telegram-канале Камчатского филиала ФГБУН ФИЦ «Единой геофизической службой Российской академии наук».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии