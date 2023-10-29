Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 8 км

Извергающийся на Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту до 8 км над уровнем моря. Об этом 29 октября сообщили в Telegram-канале Камчатского филиала ФГБУН ФИЦ «Единой геофизической службой Российской академии наук».