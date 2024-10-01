Мир, основанный на правилах: правило номер один - нельзя не бомбить соседние государства, если ты из цветущего сада

Израильское нападение на Ливан – очередная демонстрация «мира, основанного на правилах». В этом мире «боррели», «кирби» и «анналены-бербок» существуют только для того, чтобы подчёркивать разделение мира на «правильных» и «неправильных», на тех, кто «право имеет» и на тех, кто «тварь дрожащая».