Киев обвинил Житомирскую область в невыключении света

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин Украинские власти обвинили Житомирскую область в отказе выполнять указания по веерным отключениям элетроэнергии, теперь регион находится под пристальным вниманием Государственной инспекции энергетического надзора (Госэнергонадзор).
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