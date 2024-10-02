Российские звёзды покинули неспокойный Израиль. Кто и куда перебрался

Многие отечественные звёзды после начала спецоперации перебрались в эту страну. На фоне обострившегося конфликта Израиля с ближневосточными соседями они отменяют там выступления и уезжают в более безопасные локации, сообщил телеграм-канал.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии