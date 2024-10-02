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Мода и Шоу-бизнес

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Российские звёзды покинули неспокойный Израиль. Кто и куда перебрался

Российские звёзды покинули неспокойный Израиль. Кто и куда перебрался

Многие отечественные звёзды после начала спецоперации перебрались в эту страну. На фоне обострившегося конфликта Израиля с ближневосточными соседями они отменяют там выступления и уезжают в более безопасные локации, сообщил телеграм-канал.

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Комментарии
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Сергей
В пустыню гнид!! На 200 лет! Проветриться!!!
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22 час.
ЛС
Лидия Санникова
Со звездами насмешили... Безродные.
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21 час.

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